Tante offerte su costumi, decorazioni e dolcetti per Halloween su eBay

Nel corso degli ultimi anni Halloween è diventata una ricorrenza sempre più festeggiata anche nel nostro paese, e per l’occasione su eBay sono comparse una serie di terrificanti offerte a tema. Infatti in questi giorni sul portare online è possibile trovare costumi, variopinte decorazioni e persino una gran selezione di dolci con i prezzi scontati anche del 40%, diventando una vera occasione da far paura!

I dolciumi sono una parte fondamentale della tradizione, ed infatti si possono trovare un gran numero di prodotti Mars in sconto, come pacchi di M&M’s, interi box da 24 pacchetti e persino il Mix Celebration, che al suo interno comprende ben 160 fra Mars, Bounty, Twix, Snickers, Maltesers e tanto altro per un totale di 1,4 kg di delizie. Sempre rimanendo a tema Mars è possibile acquistare anche l’espositore porta M&M’s che raffigura il famoso cioccolatino giallo alto ben 104 cm e con 1kg di M&M’s Peanut incluso, che subisce uno sconto di ben 130€, e potrà esser vostro a 220,00€.

Per quanto riguarda gli addobbi, in questa selezione vi sarà possibile trovare tutto il necessario per trasformare la vostra casa nel posto perfetto dove festeggiare Halloween, grazie a numerosi palloncini, decori ed altri elementi inquietanti ma dal grande fascino, come il ragno peloso, grande ben 150 cm, con tanto di peli ed occhi luminosi! Inoltre su eBay è possibile trovare una selezione di costumi da uomo, donna e bambini, che potranno esser completati grazie alla vasta selezione di accessori finti come denti o sangue, utili per completare i travestimenti, e renderli ulteriormente terrificanti.

Le offerte incluse in questa promozione di Halloween di eBay sono molte e, per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare l’articolo più in linea con li vostri gusti. Prima di lasciarvi al pauroso catalogo virtuale di prodotti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!