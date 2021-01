Tante offerte su elettrodomestici per la pulizia della casa da Unieuro

In queste ore Unieuro si è attivata per proporre ai propri clienti sconti importanti che coinvolgono tantissimi prodotti per la pulizia della casa e non solo. Grazie a questa promozione potrete acquistare aspirapolveri, ferri da stiro e stendibiancheria a prezzi interessanti, permettendovi di aggiornare i vostri elettrodomestici con prodotti al passo coi tempi senza spendere cifre esorbitanti.

La scelta è veramente ampia, con il portale che propone alcuni dei migliori prodotti in ambito pulizia, come l’aspirapolvere Rowenta Air Force 360 RH9036, che potrà esser vostra a soli 249,90€ invece di 449,99€. Un risparmio enorme che vi permetterà di portare a casa un modello valido, capace di catturare qualsiasi tipo di sporco grazie al suo potente motore, il tutto senza l’ingombro del filo.

La Rowenta Air Force 360 RH9036, infatti, è un aspirapolvere wireless con un’autonomia di 30 minuti. I motivi che la rendono uno dei migliori modelli che potete acquistare in questa fascia di prezzo sono numerosi, a partire dall’affidabilità del brand fino ad arrivare alle caratteristiche. Grazie al suo design ergonomico e al peso ridotto, offre il massimo comfort al punto da renderla utilizzabile anche con una sola mano. A rimuovere lo sporco da qualunque tipo di pavimento non è solo la potenza aspirante del motore, dal momento che un ruolo fondamentale lo gioca anche la spazzola anteriore, appositamente studiata per cercare di ottenere risultati che possano soddisfare ogni situazione.

Inoltre, basta un semplice clic per far sì che questo aspirapolvere si adatti a qualsiasi circostanza, grazie ai molteplici accessori inclusi nella confezione, i quali vi permetteranno di intervenire anche nei posti più difficili da raggiungere, nonché trasformarsi in un dispositivo portatile, con tutti i vantaggi che ne deriveranno.

Anche in questo caso, le offerte non si limitano solo ad un singolo prodotto, anzi, c'è molto da scoprire in questa nuova iniziativa di Unieuro, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da valutare voi stessi il prodotto che più si adatta alle vostre esigenze di pulizia.

