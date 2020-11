Tante offerte su spazzolini elettrici ed altri prodotti per l’igiene orale da Mediaworld

Come avrete avuto modo di vedere, il Black Friday è già iniziato da Mediaworld e in questa occasione vi segnaliamo l’interessante iniziativa che il grande e-commerce ha riservato per i prodotti per l’igiene orale, tra cui spazzolini elettrici, idropulsori e accessori per quest’ultimi, tutti con sconti importanti validi fino all’8 novembre.

Quando si parla di igiene orale non si può non menzionare gli spazzolini elettrici Oral-B, leader indiscusso nella pulizia dentale, dato che i suoi prodotti sono tra i migliori (se non i migliori in assoluto) che potete acquistare e, grazie a questa promozione, avete l’occasione di portarvi a casa uno dei suoi migliori modelli ad un prezzo molto più ragionevole rispetto a quello di listino, come ad esempio il modello IO della serie 7, venduto in questo momento a 149,99€ invece di 249,00€. Come certifica anche la nostra recente recensione, i modelli della serie IO garantiscono risultati pressoché perfetti e danno quella sensazione di pulito e freschezza che altre soluzioni simili non riescono a offrire.

Leggero e di facile utilizzo, il modello IO Serie 7 di Oral-B vanta ben 5 modalità di spazzolamento e dispone di un display interattivo che segnala le informazioni vitali dello spazzolino, tra cui l’usura della testina e la percentuale di batteria, ma il vero punto forte, secondo noi, è il sensore di pressione, che vi avvisa tramite delle apposite luci se state spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Degna di nota anche l’implementazione dell’intelligenza artificiale che, con l’aiuto dell’app ufficiale installabile sullo smartphone, riesce a guidarvi per raggiungere tutti i denti, in modo da non tralasciare neanche una zona e ottenere quindi un risultato eccezionale.

I prodotti per l’igiene orale aderenti a questa iniziativa sono numerosi, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire quello che più si adatta alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo anche di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

