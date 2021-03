Tante offerte su speakers e altoparlanti bluetooth!

Se il vostro attuale speaker o altoparlante bluetooth non è abbastanza potente o, peggio, non riesce a farvi apprezzare tutte le note musicali come dovrebbe, sarete felici di sapere che, grazie ad Amazon, potrete finalmente acquistare altoparlanti validi a prezzi vantaggiosi. Occorre dire, però, che le offerte non sono tantissime, ma coinvolgono alcuni dei brand e modelli più popolari, come JBL e Sony, nonché soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come i modelli prodotti da Anker.

Coloro che sono a caccia di una soluzione in grado di farvi ascoltare e ballare anche dalla lunga distanza, suggeriamo di prendere in considerazione il JBL PartyBox 100, il modello più piccolo della famiglia ParyBox della società statunitense, capace di entusiasmare già dopo pochi secondi dall’accensione. Proposto in offerta a 235,00€ invece di 299,00€, è probabilmente la miglior soluzione in termini di qualità audio, al costo però di una dimensione ben superiore rispetto ai classici speakers che dominano il mercato.

Tuttavia, il JBL PartyBox 100 rimane comunque un altoparlante portatile, facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia dedicata. Per riprodurre la musica nel miglior modo possibile, questo specifico modello si affida a due woofer da 5 pollici e 2 tweeter posti nella parte frontale, dove sono presenti diverse luci colorate che vi permetteranno di creare un’atmosfera festaiola. Posizionabile sia in verticale che orizzontale, è dotato persino di ingressi per microfono e chitarra, i quali vi permetteranno di usare il JBL PartyBox 100 anche come karaoke.

Posteriormente è presente un condotto dedicato allo sfogo dell’aria provocato dai potenti driver, attraverso il quale fuoriusciranno le frequenze più basse, rendendo il suono potente e completo. A tal proposito, gli amanti dei bassi potranno dedicarsi alla scelta di diverse equalizzazioni tramite un semplice click, in modo da ottimizzare il suono secondo i propri gusti personali. Avrete capito quindi che JBL PartyBox 100 è uno speaker orientato per le feste all’aria aperta, ma che si adatta anche per l’uso interno, a patto che non alziate troppo il volume.

Detto questo, vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata per scoprire il modello più adatto alle vostre esigenze, nonché dare un'occhiata alla nostra lista in calce qualora non sappiate quale modello scegliere.

