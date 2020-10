Tante offerte sugli smartphone Samsung nella nuova promozione Mediaworld!

Dopo avervi propostole le migliori offerte del Solo per Oggi di MediaWorld, ora vi parliamo anche di una nuova promozione che riguarda i prodotti Samsung. Infatti sul portale è iniziata questa promozione dal nome “Samsung che Passione” e sarà valida solo per fino al 18 ottobre, dove sarà possibile trovare una selezione di prodotti Samsung fra cui smartphone, tablet, cuffie ed accessori a prezzo scontato, quindi affrettatevi per approfittarne!

In questa selezione di articoli scontati, quello che spicca maggiormente è il rivoluzionario smartphone Galaxy S20, che troviamo scontato di ben 230,00€, ossia può essere acquistato a 699,00€. Questo smartphone dal design moderno e dai bordi estremamente sottili, riesce attraverso la sua capacità di effettuare video in 8K a rivoluzionare il concetto di immortalare il mondo. Al suo interno si trova un processore Octa Core Exynos 990 che offre ottime prestazioni grazie al supporto di ben 8 GB di RAM ed una memoria interna di 128 GB. Il comparto fotografico di Galaxy S20 è basato su una tripla fotocamera principale in grado di arrivare a 108 MP totali, che vi permetteranno di osservare anche i più minimi dettagli di una scena, e su di un sensore frontale da 10 MP che garantisce autoscatti pieni di colore anche nelle situazioni più buie.

Questa definizione senza precedenti di Galaxy S20 è possibile per il lavoro combinato dello zoom ottico ibrido 10x dotato di rivoluzionarie lenti periscopiche assieme al sensore di immagini con intelligenza artificiale programmata per migliorare le foto notturne e la risoluzione dei video. Oltre alle classiche modalità fotografiche in Galaxy S20 è possibile trovare Scatto Singolo, che permette di girare un filmato di 10 secondi ed estrapolare automaticamente le migliori foto e video. In Galaxy S20 è poi presente il più potente sensore di stabilizzazione dell’immagine, che bilancia i movimenti della fotocamera per creare riprese fluide senza sfocature o vibrazioni. Infine la potente batteria da 5.000mAh si adatta alle abitudini di uso dello smartphone, in modo da risparmiare energia e portare l’autonomia di questo smartphone ad essere tra le più versatili e migliori sul mercato.

Samsung è molto variegata, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina principale sul portale entro il 18 ottobre.

