Tante offerte sui Microsoft Surface nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte, e dopo le proposte di portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di scoprire quelle incluse nel Solo per Oggi di MediaWorld che, esclusivamente per la giornata odierna, si propone con l’iniziativa “Microsoft Surface Edition“, con tante offerte riguardanti le varie tipologie di notebook ibridi a marchio Microsoft, e con sconti che vi permetteranno di acquistare molti modelli con i prezzi tagliati anche del 40%, ma solo fino alla mezzanotte! Prima di lasciarvi consultare l’intera selezione di articoli, ci preme ricordarvi che queste sono solo alcune tante iniziative presenti sul portale che possono trasformarsi in ottime idee regali da scambiarsi in occasione di San Valentino, quindi approfittatene subito!

Spicca fra le proposte realizzate da MediaWorld la presenza del Microsoft Surface Pro X LTE che potrà esser acquistato a 1.224,30€, ossia con uno sconto di oltre 500€ sul suo prezzo consigliato. Con il suo design ultra sottile, questo dispositivo ibrido è perfettamente in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza, risultando pratico da utilizzare tanto per lo svago quanto per il lavoro grazie alla sua facilità dovuta al trasporto, che nonostante tutto è dotato di uno schermo touchscreen Pixel Sense da 13 pollici dotato di bordi estremamente sottili che aumentano l’immersività. All’interno dei 774 grammi di peso del Microsoft Surface Pro X LTE è possibile trovare il processore realizzato appositamente per questi dispositivi, che è perfettamente in grado di sfruttare la CPU di 16GB ed i suoi 256GB di memoria d’archiviazione.

Ovviamente anche Microsoft Surface Pro X LTE è compreso di webcam integrate, microfoni ed una connettività LTE che gli permettono di collegarsi rapidamente ed accedere ai servizi, ma sicuramente la presenza della Surface Slim Pen e la Signature Keyboard – vendute separatamente- sono necessarie per sfruttare appieno il suo potenziale e poter utilizzare la modalità laptop o la modalità studio, utile per poter disegnare a mano libera. Per andare incontro ai suoi molteplici utilizzi ed alle prestazioni elevate di Microsoft Surface Pro X LTE , è possibile selezionare quale dei due processori Microsoft SQ è quello più adatto all’utilizzo che se ne vuole fare.

Avrete capito che le offerte presenti in questo Solo per Oggi speciale Microsofrt Surface sono molte e che permettono di acquistare molti prodotti dalle specifiche tutte diverse fra loro, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina con l’intera proposta di Mediaworld, così da poter trovare la promozione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vasto prossimo Microsoft Surface, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

