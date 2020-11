Tante offerte sui robot aspirapolvere con le offerte del giorno Amazon

Entriamo ufficialmente nell’ultima settimana di promozioni del Black Friday anticipato di Amazon, e anche oggi il portale propone le sue interessanti offerte del giorno. Oggi nello specifico possiamo trovare tante offerte sui robot aspirapolvere con una selezione di dispositivi adatta a tutti i budget e con una varietà di funzioni aggiuntive utili per la pulizia della casa, che trasformano questi dispositivi in un interessante idea regalo per Natale.

Tra la selezione di prodotti proposta da Amazon, spicca la presenza dell’aspirapolvere Rowenta RR6871 Explorer serie 20, che oggi potrete acquistare a 199,00€ con uno sconto di oltre 130€ sul suo classico presso. Quest robot autonomo è in grado di occuparsi completamente della pulizia dei pavimenti grazie alla sua doppia funzione che gli permette di catturare la polvere e di lavare i pavimenti allo stesso momento, il tutto mantenendo la sua rumorosità al di sotto di 65 db.

Rowenta RR6871 è dotato di 3 modalità di lavoro che gli permettono di impostare la durata e l’efficacia della sessione di pulizia dei pavimenti o dei battiscopa, come ad esempio la Random Room che permette in appena 30 minuti di occuparsi completamente di una stanza. L’azione pulente di Rowenta RR6871 è stata migliorata con l’inserimento di una spazzola motorizzata che lavora in combinazione a due laterali che non lasciano sfuggire nessun residuo di sporco, mentre la presenza del panno nella parte posteriore assicura una pulizia completa in appena una passata.

Il sistema di programmazione permette di impostare fino a 7 programmi che possono esser utilizzati ogni giorno della settimana, in modo da poter personalizzare le pulizie in base alle esigenze. Completano le caratteristiche del Rowenta RR687 una batteria che permette un funzionamento alla massima funzione di 2 ore e 30 minuti, ed una serie di precisi sensori ad infrarossi posizionati in modo tale da proteggerlo dalle cadute accidentali e che gli permettono di riconoscere gli ostacoli.

I robot aspirapolvere in offerta su Amazon sono molti e con molte caratteristiche differenti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale, così da trovare quello perfetto per voi.

