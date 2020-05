Tante offerte sulle action cam oggi su Amazon

Avete sempre avuto il pallino di una action cam ma non siete riusciti a trovare un’occasione a prezzi convenienti? Allora questa è l’occasione che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono disponibili alcuni ottimi modelli di action cam di marchi emergenti a prezzi decisamente interessanti, con sconti che vi permetteranno di acquistare ottimi prodotti a prezzi sorprendenti, specie se – come molti – volete approfittare dell’allentamento del lockdown nazionale per tornare a svolgere un po’ di attività all’aperto.

Le proposte che vi offriamo oggi non sono tante, ma ci sono alcuni prodotti a cui vale certamente la pena dare un’occhiata, come è ad esempio il caso dell’ottima Apeman Trawo A100, attualmente tra le action cam più vendute di Amazon, generalmente venduta al prezzo di 129,99€, ma oggi in sconto a soli 89,99€, con un risparmio pari al 46% del prezzo originale!

Compatta ed economica, la Apeman Trawo A100 dispone di una lente da 20Mp con un angolo di visione di 170°, da cui è possibile registrare video fino ad un massimo di 4K/30fps, slow motion in 720p/120fps e foto in 20M. Dotata di un’ottima risoluzione, offre un comodo display LCD da 2″ e dispone di stabilizzazione elettronica dell’immagine “EIS”, con in più una comoda funzione di controllo in remoto per mezzo di una apposita app per smartphone.

Munita di batteria da 1.350mAh, offre circa 1 ora di autonomia in registrazione 4K e 180 minuti in 1080P, certo pecca un po’ sul versante del tempo di ricarica (necessitando di circa 3 ore per una ricarica completa), ma la presenza in confezione di due batterie ci permette di compensare un po’ il problema. Con l’acquisto, inoltre, arriverà a casa vostra con molti accessori per vari utilizzi, tra cui svetta anche una comoda cover subacquea per riprese in immersione fino a 40 metri. Si tratta di un prodotto che, nel complesso, resta quindi caldamente consigliato, specie se si considera l’ottimo rapporto qualità prezzo, ulteriormente accentuato dalla straordinaria offerta proposta da Amazon!

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo la nostra piccola selezione di articoli consigliati con l’invito, come sempre a tenere d’occhio anche la relativa pagina Amazon dedicata alle action cam, così da poter dare un’occhiata anche a tutte la altre offerte di settore.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte e di coupon sconto, non c'è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte!

