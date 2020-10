Tante offerte sulle calzature per il tempo libero su eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno su Ebay, vi segnaliamo ora che sul portale sono partite delle nuove offerte dedicate al mondo dell’abbigliamento e, per la precisione, a quello delle scarpe “per il tempo libero”. Stimo parlando di una vasta scelta di calzature come sneakers, scarpe da basket e da tennis, tutte provenienti da alcuni dei migliori e più noti brand del settore, come Diadora, Adidas, New Balance e Umbro, e tutte contraddistinte da sconti ottimi e adatti a tutti.

Forte di una proposta per tutte le età, la selezione di offerte eBay comprende anche sconti che superano il 50% del prezzo originale, come è il caso – ad esempio – delle sneakers Umbro Reborn SD, disponibili in ben 5 colori e scontate sul portale del 58%, ovvero dai precedenti 79,99€ necessari per l’acquisto, ai più abbordabili 33,99€!

Un affare senza mezze misure, per un paio di scarpe unisex comode e alla moda, disponibili persino in colorazione verde o rossa, per chi ama osare un po’ di più in termini di abbigliamento al di la dei classici colori nero o bianco. Un’offerta ottima che, come sempre, è solo una delle tante proposte da eBay, motivo per cui vi invitiamo a sfogliare non solo la nostra selezione di calzature in sconto, ma anche e soprattutto l’intera proposta di articoli in sconto su eBay, così da non lasciarvi scappare nessuna delle tante proposte del portale.

