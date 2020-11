Tante poltrone da gaming e da ufficio in offerta su Amazon!

Concludiamo questa settimana con le offerte del giorno di Amazon, in attesa che le promozioni del Black Friday anticipato di Amazon lascino spazio a quelle dell’evento vero e proprio – che vi ricordiamo essere il 27 novembre. Anche oggi Amazon propone allettanti sconti su numerosi prodotti, ma vogliamo analizzare assieme a voi le offerte riguardanti le poltrone da ufficio e da gaming, che vi permetteranno di risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti.

Tutti i modelli di sedie inclusi in questa iniziativa sono caratterizzati da una maggiore comodità, e sono indicati per coloro che passano al computer numerose ore e necessitano del massimo comfort e, per quanto riguarda i modelli da gaming, anche un pizzico di colori sgargianti e vivaci.

L’offerta che spicca fra tutte è quella riguardante la poltrona Vinsetto da gaming IT921 che esclusivamente in queste ore può esser acquistata con uno sconto di oltre 60€, ossia a soli 139,97€! Questa poltrona ergonomica è modellata per seguire il corpo e dagli il giusto supporto, ed è caratterizzata da un morbido strato di gommapiuma rivestita in PVC nero con dettagli viola che gli conferisce un look sportivo ispirato alle auto da corsa, in grado da risaltare in qualsiasi ambiente.

La poltrona da gaming IT92è dotata di un cuscino lombare e di un pratico poggiatesta, che offrono un maggiore livello di comodità andando ad evitare fastidiosi dolori provocati dalle lunghe ore di utilizzo, e possono essere rimossi senza problemi. Tramite la leva sotto il sedile è anche possibile regolare l’altezza della poltrona, così come per i braccioli che sono in grado di esser spostati di ben 9 cm, mentre lo schienale è reclinabile fino a 160°. La poltrona da gaming IT92 risulta compatta e versatile, infatti ha una capacità di peso che arriva fino a 120kg, e grazie alle sue 5 ruote, dotate persino di rinforzi per le scarpe, ne vengono facilitati i movimenti nell’ambiente circostante.

