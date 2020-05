Tante t-shirt in offerta a tema cinema e videogame su Zavvi!

Continuano le Follie di Maggio, la promozione messa in piedi da Zavvi che, come avrete visto, ci ha già proposto numerose offerte riguardato i Funko Pop! ed una ricca e colorata selezione di cuscini e copriletto a tema film e videogame. Le offerte dello shop, tuttavia, sembrano ben lungi dall’essersi esaurite sicché, come intuirete, eccoci qui a proporvi anche una nuova promozione, stavolta riguardante le magliette su licenza.

Le offerte sono davvero numerose e, come potrete constatare da soli visitando la pagina ufficiale dello store Zavvi, vi permetteranno di acquistare t-shirt in offerta a soli 10,99€, con stampe su licenza appartenenti a brand amatissimi come Nintendo, Marvel e Disney. Nella vasta gamma di prodotti in offerta ci sono anche fantasie di maglie appartenenti a film come Deadpool, il classico Ritorno al Futuro, Jurassic Park e nella selezione di magliette Star Wars anche alcune appartenenti alla nuovissima linea “The Mandalorian“.

Dunque, senza indugiare ulteriormente, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di acquisti consigliati, sebbene il nostro suggerimento sia quello di visitare comunque la pagina dello store dedicata alla promozione, così da non lasciarvi scappare nessuna delle bellissime t-shirt in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per brand

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!