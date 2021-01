Tanti acquisti convenienti nelle offerte imperdibili di eBay

Dopo aver dato il benvenuto al 2021 con offerte che possiamo già ritenere validissime, siamo pronti per segnalarvi anche oggi quelle che sono le migliori offerte e promozioni disponibili nella rete, partendo come sempre da portali giganteschi come eBay che, con le sue offerte imperdibili, propone ogni giorno ai suoi utenti prodotti in sconto sempre diversi, dando la possibilità a chiunque di acquistare articoli di svariate categorie a prezzi stracciati.

Come detto, il numero di prodotti in offerta è elevato, ma in questa occasione vogliamo proporvi un articolo segnalatovi non molto tempo fa e che oggi è tornato disponibile ad un prezzo interessante. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A41, smartphone di fascia media del noto produttore sudcoreano, acquistabile di nuovo alla modica cifra di 189,99€ invece di 249,99€.

Caratterizzato da un display da 6,1 pollici e da un peso di soli 152 grammi, il Samsung Galaxy A41 è uno di quei dispositivi che, nonostante il prezzo offre prestazioni e una reattività generale degni di nota. Non fraintendeteci, non è un dispositivo di fascia alta, ma al prezzo a cui viene venduto è molto interessante, soprattutto se teniamo in considerazione lo schermo Super AMOLED, probabilmente la sua arma vincente. A meno di 200€, infatti, ad oggi non esistono smartphone dotati di display con neri assoluti, e anche la fotocamera di questo specifico modello vanta caratteristiche di rilievo, dal momento che il sensore principale è da ben 48 MP e riesce a scattare foto con una qualità più che discreta.

Insomma, un dispositivo che riuscirà a soddisfare quasi tutte le esigenze, grazie anche alla presenza del lettore di impronte digitali integrato nel display e alla modalità Game Booster, adatta quando volete sfruttare tutta la potenza del processore. A completare l’opera, è il design con linee dolcemente arrotondate che fanno sì che lo smartphone si adatti perfettamente alla vostra mano per una presa confortevole.

Ribadiamo che le offerte su eBay non mancano, motivo per cui suggeriamo di visitare come sempre la pagina dedicata per scoprirle tutte e magari dare un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato quelle che riteniamo migliori. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!