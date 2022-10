Continuano le meravigliose offerte Prime e, di conseguenza, la nostra rassegna dedicata, che in questa occasione vede protagonista gli utilissimi attrezzi per il fai da te, prodotti a cui Amazon ha riservato alte scontistiche, proprio come le migliori offerte che vi abbiamo segnalato a mezzanotte.

Aspettatevi quindi occasioni d’acquisto imperdibili su articoli come cacciaviti, forbici particolari, trapani e su tutto quello che potrebbe servirvi per mettere a nuovo parte della vostra casa. Il fai da te non riguarda solo gli interni e le offerte Prime ne hanno tenuto conto, motivo per cui avrete la possibilità di risparmiare cifre importanti anche su una serie di articoli da giardino, come aspiratori elettrici, pompe dell’acqua e tagliaerba, con tagli di prezzo anche di oltre il 50%.

Una delle migliori occasioni d’acquisto riguarda senza dubbio l’Einhell GC-EL 3024, un aspiratore elettrico la cui utilità è quella di aspirare foglie, detriti e sporco dal giardino o comunque da tutti quei punti vicino alla vostra abitazione dove è solito accumularsi sporcizia. Il prezzo durante questo Prime Day sarà di soli 35,90€, a seguito di uno sconto quasi del 50%, tra i più alti mai registrati su questo modello.

Abbiamo voluto proporvi l’Einhell GC-EL 3024 non solo perché gode di un ribasso quasi senza precedenti, ma anche perché si tratta di un prodotto 2 in 1, in grado anche di soffiare. Questo significa che, volendo, potrete accumulare le foglie e lo sporco in un punto da voi stabilito per poi aspirare tutto in un solo colpo. Il contenitore dello sporco è da 40 litri, ottimizzati da un trinciatutto integrato, che sminuzza le foglie rendendole molto più piccole, a tutto vantaggio del volume occupato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito delle offerte, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Vi segnaliamo, inoltre, che in calce abbiamo stilato una lista prodotti di quelle che sono, a nostro avviso, le migliori offerte di questa categoria.

Le migliori offerte fai da te del Prime Day

