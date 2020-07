Tanti barbecue Campingaz in promozione su Amazon

Se siete amanti delle grigliate all’aperto allora non potete perdervi la recente promozione di Campingaz su Amazon, dal momento che ci sono numerosi prodotti a prezzi scontati e si tratta di un’ottima occasione per rendere l’estate ancora migliore. Gli articoli in offerta sono davvero tanti quindi vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, ma in calce abbiamo riportato quelli che hanno subito una riduzione di prezzo maggiore.

I prodotti di Campingaz vengono acquistati da consumatori e appassionati di barbecue. L’azienda è riuscita a guadagnare la fiducia di tante persone grazie alla creazione di modelli sicuri, affidabili e ben progettati, con prestazioni e funzionalità di fascia alta. Gli articoli in sconto sono numerosi e includono anche diversi accessori, ma vogliamo dare una menzione speciale alla Serie 4 Classic LS Plus perché è uno dei migliori modelli mai realizzati dall’azienda, oltre a essere uno di quelli ad aver ricevuto lo sconto maggiore passando dai soliti 499,00€ a 399,00€. La tecnologia implementata per questo barbecue a gas è davvero ai massimi livelli e tra le tante caratteristiche disponibili come i 4 bruciatori tra cui uno laterale, l’ottimizzato sistema di smontaggio e le comode ruote con mobiletto, vi segnaliamo anche la Even Heat Distribution, che permette di regolare il calore e decidere dove si desidera avere zone più calde e dove avere meno calore per una cottura del cibo ottimale.

Vale la pena sottolineare anche il sistema InstaClean, che consente di rimuovere con estrema semplicità tutte le parti interne dell’area cottura del barbecue e lavarle comodamente in lavastoviglie. Quindi, se intendete trascorrere le vacanze all’aperto insieme alla famiglia e amici e vi piacciono le grigliate non potete non prendere in considerazione di comprare un prodotto del genere, che riesce a farvi risparmiare un sacco di tempo e nello stesso momento cuocere il cibo in maniera ideale. Oltre a questo, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori occasioni dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!