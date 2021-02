Tanti bundle in offerta su Ubisoft Store!

Come ricorderete, proprio ieri vi avevamo proposto quelle che sono le nuove offerte eBay dedicate al mondo dei videogame tra cui spiccava la proposta relativa ad Assassin’s Creed Valhalla, disponibile su eBay al prezzo di soli 49,90€ per old gen, e di 59,90€ per PlayStation 5! Ebbene, oggi torniamo a parlare degli ottimi titoli Ubisoft, con quella che è la nuova tornata di offerte che arriva direttamente da Ubisoft Store e dove potrete acquistare un gran numero di bundle in offerta, contenenti diversi giochi appartenenti alle saghe principali nate o sviluppate sotto l’ala dello sviluppatore transalpino.

Largo dunque ad Assassin’s Creed, con i singoli giochi venduti singolarmente a prezzo pieno o diverse formule d’acquisto dedicate a diversi gruppi di giochi della serie, fino al bundle più imponente che possiate mai immaginare, ovvero l’Animus Pack, all’interno del quale ci sono praticamente tutti i principali capitoli della saga, DLC inclusi, tranne il recentissimo Valhalla, il tutto al prezzo di ben 427,34€, che divisi per i 16 contenuti inclusi equivale a circa 26€ per gioco!

Qualora poi Assassin’s Creed non fosse nelle vostre corde, allora potreste optare per la splendida ed adrenalinica serie di Far Cry, prossimamente di nuovo sui riflettori con il sesto ed attesissimo capitolo. Anche qui sono diverse le formule di acquisto ma, se volete la nostra opinione, punteremmo direttamente al Far Cry “Platinum Pack”, che include tutti i giochi della serie, compresi gli spin off Primal e New Dawn, tutti nelle migliori edizioni disponibili, con tanto di contenuti extra e DLC, il tutto a 242,95€, ovvero circa 30 euro per gioco.

Da segnalare, infine, anche la presenza di diverse opzioni di acquisto a prezzo scontato per lo splendido Anno 1800, vero protagonista di questa tornata di offerte, ed arrivato ormai al suo terzo anno di supporto continuato da parte dello sviluppatore francese. Forte di meccaniche solide e ben bilanciate, nonché di un gameplay che è in grado di avvinghiare anche i neofiti della serie, questo splendido gestionale dalle forte tinte strategiche è disponibile in varie formule di acquisto che vanno dal classico gioco base, privo di qualsivoglia contenuto extra, alle più ricche edizioni complete di ogni DLC, il tutto partendo da appena 29,99€, che per un gioco in grado di incollarvi per mesi (letteralmente!) non è affatto da sottovalutare!

Ciò detto, vi rimandiamo alla nostra selezione di bundle consigliati per l'acquisto, nella speranza che tra questi possiate trovare quello che meglio si confà ai vostri gusti ed alle vostre tasche, ben chiaro che per l'offerta completa degli sconti Ubisoft Store vi suggeriamo di visitare direttamente la pagina dedicata agli sconti.

