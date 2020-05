Tanti Coupon sconto esclusivi per i lettori di Tom’s!

Siete affamati di sconti Amazon ma il portale non vi soddisfa? Non preoccupatevi, ci pensa Tom’s a ribaltare la situazione, grazie ad una serie di ottimi coupon sconto su tanti prodotti tech, con offerte che in acuni casi abbassano il prezzo dei prodotti anche oltre 30% e con proposte che spaziano tra power bank, cover per smartphone, auricolari ture wireless e non solo! La cosa eccezionale? Si tratta di offerte esclusive per i nostri lettori, che spaziano dalla tecnologia fino alla cultura, con offerte che riguardano alcuni dei maggiori store online come Amazon e IBS.

Su IBS, ad esempio, potrete usufruire di un ottimo coupon che, previa una spesa minima nel carrello da 50€, vi permetterà di ottenere un buono dal valore di 5€, mentre con 45€ di spesa potrete ottenerne uno da 4€ ed infine 27€ per ottenere quello da 2€. Una promozione decisamente intrigante, specie se siete a caccia di DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi o giocattoli e che sarà valida fino al 30 giugno.

Usando invece il codice MIAIR2SE, sarete in grado di acquistare a soli 36,96€ le ottime Xiaomi Mi Air 2, le cuffie wireless in-ear con tecnologia di cancellazione del rumore. Con una batteria in grado di resistere 5h, l’autonomia delle cuffie viene portata a 20h grazie alla ricarica attraverso la custodia, piccola e pratica per esser portata sempre dietro senza ingombri. Il design semplice ma all’avanguardia di queste cuffie vi sorprenderà perché, oltre all’ottimizzazione del sistema audio, è stata migliorata l’interazione con i comandi, infatti vi basterà la semplice pressione del dorso delle cuffie per mettere in pausa, rispondere al telefono oppure chiamare l’assistente vocale, e siamo solo all’inizio!

In questo articolo, infatti, troverete molte altre occasioni a prezzi bassi, tutte disponibili grazie ai relativi coupon sconto che troverete accanto ai singoli prodotti. Ovviamente si tratta di offerte a tempo, disponibili per un periodo limitatissimo, motivo per cui vi invitiamo caldamente ad approfittarne subito!

Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. I relativi coupon sconto vanno inseriti al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

Le offerte disponibili

