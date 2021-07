Tanti elettrodomestici da portare in vacanza a prezzi shock su Mediaworld

Ora che luglio è arrivato, potrebbe essere il momento di iniziare a pensare quali elettrodomestici e prodotti tecnologici portarsi con sé durante un eventuale vacanza. A tal proposito, vi informiamo che Mediaworld ha pensato ad un’iniziativa rivolta proprio a coloro che si apprestano a partire per una vacanza, scontando un’ampia serie di articoli ritenuti utili e indispensabili, soprattutto per vacanze di più giorni. In questa promozione, dunque, troverete dispositivi di sicurezza, depilatori, spazzolini elettrici e prodotti di questo genere in forte sconto fino all’11 luglio.

Detto ciò, qualora vi apprestiate a partire per una lunga vacanza, potrebbe essere il caso di portare con sé un depilatore, e qual è il miglior momento per valutarne l’acquisto se non ora, dato che il portale propone ottime soluzioni come il Braun Silk-épil 9 SkinSpa 100 Years Design Edition a soli 89,99€ anziché 144,99€. Un depilatore prodotto da quello che è uno dei brand leader nel settore della cura della persona, la cui autonomia da 50 minuti potrebbe persino spingervi a lasciare il caricabatterie a casa, diminuendo così il numero di articoli all’interno della valigia.

Come avrete intuito, il modello proposto in offerta dal portale non è quello standard, bensì una variante speciale dedicata al 100° anniversario di Braun, nonché un edizione limitata con un’esclusiva custodia da viaggio. Inoltre, questo depilatore viene accompagnato da svariati accessori, che vi permetteranno di intervenire su qualsiasi parte del corpo in modo semplice ed efficace, con una grande attenzione verso la sicurezza della pelle, tipica dei migliori elettrodomestici. Impermeabile e con un design ergonomico, il Braun Silk-épil 9 SkinSpa 100 Years Design Edition è senza dubbio un prodotto da avere per chiunque voglia mantenere la propria pelle liscia e morbida.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti che potrebbero tornarvi utile in vacanza, vogliamo consigliarvi di consultare la pagina dedicata, cosicché possiate acquistare i prodotti che ritenete per voi fondamentali. Prima di concludere, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!