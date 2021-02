Tanti elettrodomestici nelle nuove offerte per la cucina di Unieuro!

Mentre su Amazon impazza la Gaming Week, i principali store non hanno perso neanche un secondo per mettere in campo le loro nuove tornate di offerte, le quali ci fanno ricordare l’intensa settimana appena conclusasi, piena di promozioni e opportunità varie. Tra i vari, vi segnaliamo Unieuro che, con questa nuova iniziativa, propone numerosi elettrodomestici per la cucina in sconto. Parliamo quindi di forni elettrici, macchine per caffè e altro, tutti scontati in media del 30%, dandovi così l’occasione di arricchire la vostra cucina tenendo d’occhio il portafogli.

Ovviamente, le proposte sono tutte ottime, sia dal punto di visto dello sconto che dei modelli selezionati, ma quello che salta di più alla nostra attenzione è la combo frigorifero Samsung BRB260031WW + lavastoviglie DW60M6050BB che, con un risparmio totale di quasi 700€, vi permetterà senz’altro di fare un ottimo affare, visto che il costo per entrambi i prodotti ammonta a 999,00€ invece di 1.697,00€. Inoltre, non dovrete preoccuparvi della spedizione, dato che è completamente gratuita e potrete scegliere persino di ritirare gli elettrodomestici presso il negozio più vicino.

Per quanto riguarda il frigorifero, sarete felici di sapere che siamo di fronte al primo modello da incasso Total No Frost, ciò vuol dire che potrete finalmente godere dell’avanzata tecnologia di refrigerazione anche nel vano frigo. Sebbene avrete avuto modo di scoprire in più occasioni in cosa consiste la tanto ricercata tecnologia No Frost, riteniamo valga la pena ricordarvi che si tratta di un sistema molto sofisticato che permetterà al frigorifero di non creare i fastidiosi pezzi di ghiaccio, che spesso limitano il corretto funzionamento, oltre a garantire una conservazione ottimale degli alimenti, resa ancora più efficiente dal sistema All-Around Cooling implementato nel Samsung BRB260031WW.

Quest’ultimo, sostanzialmente, è studiato per garantire un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero, grazie alla presenza di sistemi di condotti d’aria posizionati su ogni scaffale, i quali sono stati pensati per offrire il massimo comfort, nonché ottimizzati per offrire quanto più spazio possibile, con vassoi facilmente accessibili e in grado di farvi vedere a colpo d’occhio quali alimenti si trovano all’interno.

Per quanto riguarda, invece, la lavastoviglie Samsung DW60M6050BB, vale lo stesso discorso che abbiamo appena fatto per il frigorifero, cioè parliamo ugualmente di un elettrodomestico all’avanguardia capace di svolgere il lavoro nella maniera ottimale. Dotata di un grande schermo a LED, questa lavastoviglie ad incasso vi permetterà di controllare lo stato di avanzamento in tempo reale e, rispetto alla concorrenza, vanta un terzo cestello flessibile dedicato agli oggetti piccoli e leggeri. Personalizzabile a proprio piacimento con il cestello regolabile in altezza, la Samsung DW60M6050BB vanta inoltre la funzione carico parziale che, come dice la parola, è una modalità che vi permetterà di risparmiare tempo e denaro nel momento in cui dovete caricare solo la zona inferiore, mentre la funzione Hygiene è stata pensata per prolungare il risciacquo finale con l’obbiettivo di ottenere la massima igiene.

Insomma, due elettrodomestici che in coppia, oltre a farvi risparmiare centinaia e centinaia di euro, daranno alla vostra cucina (e a voi) la giusta tecnologia che merita. Arrivati a questo punto, non ci resta che invitarvi a visitare la pagina ufficiale per scoprire tutte le altre offerte, nonostante quella dedicata alla combo di cui sopra sia una delle migliori. Detto ciò, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

