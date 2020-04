Tanti elettrodomestici nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Anche oggi è arrivato il momento di confrontarsi con quelle che solo le (sempre) ottime proposte dei “Solo per oggi” Mediaworld, ovvero le offerte del giorno proposte dal portale che, come saprete, hanno una durata massima di 24 ore, dopo le quali la gran parte dei prodotti ritorna al suo prezzo originale o, comunque, ad un prezzo più alto rispetto a quello proposto in giornata. Offerte ottime che, specie negli ultimi mesi, hanno mostrato al mondo della scontistica quanto bene (ed a lungo termine) possa sviluppare Mediaworld in termini di prodotti in sconto, complice anche la grande assenza di Amazon il cui passo indietro, causato dall’emergenza COVID-19, ha permesso a molti altri attori del settore di farsi avanti con aggressività.

Tornando alle offerte, anche oggi Mediaworld prosegue nella sua proposta relativa al mondo degli elettrodomestici, grandi e piccoli, con articoli che fanno riferimento soprattutto al mondo della cucina tra frullatori, frigoriferi e cooking machine. Prodotti come la straordinaria Moulinex Companion XL Gourmet o l’impastatrice Kenwood KVC3170S, due articoli con cui potersi sbizzarrire nella preparazione di gustosi manicaretti, uscendo dal seminato della solita routine quotidiana. Con le proposte Mediaworld, insomma, potreste trovare dei nuovi modi per ravvivare la vostra cucina il che, ovviamente, non è che un bene in questo momento di forzata reclusione e noia.

Dunque, senza indugiare oltre, ci gettiamo a capofitto tra le offerte del portale con l’invito, ovviamente, non solo a consultare la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche la pagina ufficiale con tutti i prodotti in offerta, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

