Tanti giochi a un super prezzo nel nuovo Humble UK Games Collective Bundle!

Humble Bundle ha appena lanciato il nuovissimo ‘Humble UK Games Collective Bundle, un pacchetto colmo di giochi provenienti dal suolo inglese a un prezzo a dir poco risicato. Warhammer 40.000 Sanctus Reach, The Ship Complete Pack e Lumino City: questi sono solo alcuni dei titoli inclusi in questo ricco bundle, che resterà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 30 giugno.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Her Majesty’s Spiffing

Aumentando l’offerta a 3,90€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Warhammer 40.000 Sanctus Reach

Lumino City

The Ship Complete Pack

Master Reboot

Con almeno 8,23€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Old School RuneScape abbonamento 1 mese

Da tenere in grande considerazione è poi il fatto di come acquistando l‘Humble UK Games Collective Bundle sia possibile non solo ottenere un gran numero di videogiochi britannici a un ottimo prezzo, ma anche fare una buona azione. Parte dei ricavati del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Games Aid. Un’ottima occasione, insomma, per fare una buona azione e arricchire al contempo la propria libreria digitale.

Potete trovare l‘Humble UK Games Collective Bundle seguendo comodamente il link qui sotto. Vi ricordiamo che il bundle sarà disponibile all’acquisto solo ed esclusivamente fino al prossimo 30 giugno.

» Clicca qui per acquistare l’Humble UK Games Collective Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

