Tanti giochi co-op a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Cosa c’è di meglio che passare qualche serata in compagnia di amici e di un buon videogioco? Probabilmente per un videogiocatore poche cose e questa cosa Humble Bundle la sa benissimo, visto che ha lanciato un nuovo e ricco bundle dedicato proprio a titoli co-op. Una lunga serie di giochi come sempre acquistabili a prezzo super, ma solo fino al prossimo 5 maggio.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Door Kickers: Action Squad

Pagando più di 6,55 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Ultimate Chicken Horse

Nine Parchments + soundtrack

20XX

Con oltre 8,40 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Wargroove

Lethal League Blaze

biped

L’Humble New Couch Classics Bundle, questo il nome completo del pacchetto, non solo ci permette di ottenere a un prezzo risicato grandi classici come il divertentissimo Ultimate Chicken Horse, ma ci consente anche di fare una buona azione. Parte dei ricavi del bundle saranno infatti devoluti a Stop AAPI Hate, un’associazione che combatte il razzismo verso la popolazione asiatica. Un ottimo modo, insomma, per fare anche una buona occasione.

Se siete interessati a fare vostro questo bundle il nostro consiglio è quello di fare in fretta: l’Humble New Couch Classics Bundle resterà infatti disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 5 maggio.

» Clicca qui per acquistare l’Humble New Couch Classics Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

