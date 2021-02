Tanti giochi da tavolo a un prezzo super nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Ottime notizie per tutti gli amanti dei giochi da tavolo: il noto portale Humble Bundle ha infatti messo in forte offerta una carrellata di boardgame in versione digitale nel nuovissimo Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle. Pandemic, Ticket to Ride, Blood Rage e molti altri ancora: i giochi inclusi sono veramente molti e tutti di valore. Se siete interessati a farli vostri vi consigliamo di fare in fretta: tale bundle sarà infatti disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 25 febbraio! Un ottimo regalo per San Valentino, no?

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Pandemic

Pandemic: On the Brink – Virulent Strain

Small World

Small World – Grand Dames

Love Letter

Pagando più di 7,80 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Ticket To Ride

Ticket To Ride – Legendary Asia

Ticket To Ride – France

Spendor

Spendor – The Cities

Spendor – The Strongholds

Small World – Be not Afraid

Pandemic: On the Brink – Roles & Events

30% di sconto su A Game of Thrones: The Board Game

Con oltre 8,22 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Terraforming Mars

Blood Rage: Digital Edition

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition

Small World – Cursed

Ticket to Ride – Europe

Oltre a potervi portare a casa numerosi giochi da tavolo a un prezzo super, l‘Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle vi permette anche di fare una buona azione. Parte dei ricavi del pacchetto saranno infatti devoluti ad associazioni benefiche, ossia al St. Jude Children’s Research Hospital e a Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare l’Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Asmodee Digital Tabletop 2gether Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!