Tanti giochi medievali in super offerta su Eneba!

Il noto e affidabilissimo store Eneba ha deciso di mettere in fortissimo sconto una caterva di videogiochi medievali, appartenenti ai più svariati titoli. Strategici, souls-like, RPG e chi più ne ha più ne metta: chiunque ami il periodo storico troverà quindi in questa carrellata di offerte qualcosa di proprio interesse. Un ottimo modo per rimpinguare la propria collezione e, al contempo, ingannare l’attesa che ci separa dal prossimo Amazon Prime Day.

Tra i titoli in forte sconto è impossibile non citare quel capolavoro di The Witcher 3 GOTY Edition, disponibile a prezzo di saldo sia per PC che per Xbox, ne tantomeno l’ottimo Nioh 2 Remastered The Complete Edition, questa volta disponibile per PC e PS5. Ottimi anche i prezzi sui preorder, con gli attesissimi Chivalry 2 e Dungeons & Dragons Dark Alliance che possono essere prenotati con un grosso risparmio. Vi sentite nostalgici? Al prezzo di poco più di un caffè potete trovare l’immortale Stronghold Crusader HD.

I titoli medievali in sconto su Eneba sono però anche molti altri. Di seguito potete trovare sia la nostra selezione che la lista completa. Il consiglio è come sempre quello di fare in fretta, visto che non è chiaro fino a quando resteranno valide tali ghiotte offerte.

La nostra selezione di offerte

