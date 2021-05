Tanti grandi elettrodomestici con oltre il 50% di sconto da Unieuro!

La nostra rassegna delle migliori offerte di oggi continua passando per il portale di Unieuro, dove è arrivata una nuova completamente dedicata ai grandi elettrodomestici, disponibili sul portale a prezzi super convenienti! Oltre a ciò, vi ricordiamo anche che, fino al 20 maggio, acquistando uno dei tanti dispositivi di brand come Electrolux, Hoover, Bosch oppure Samsung con sconti che superano anche il 50% in alcuni casi e, come se non bastasse, potrete ricevere abbinata un’asciugatrice a prezzo scontato, con tanto di tasso 0 in caso di finanziamento.

Come anticipato, questa promozione riguarda tutti i grandi elettrodomestici essenziali in una casa come forni da incasso, frigoriferi e lavatrici, ma poiché stiamo andando incontro alla bella stagione, vogliamo segnalarvi anche la presenza di alcuni condizionatori fissi, come Samsung AR09TXFCAWKNEU con tanto di apparato esterno e collegamento Wi-Fi. Infatti, acquistando questo condizionatore, che troverete con oltre il 50% di sconto, riceverete anche l’asciugatrice Whirlpool FTM1181 a soli 379,90€, e poiché un’asciugatrice come questa sul portale si trova a 699,00€, vuol dire che il ribasso applicato in questo caso è del 45%, e rende l’iniziativa un vero affare!

Quando si parla di Whirlpool FTM1181, si parla di un’asciugatrice capiente 8 kg che sfrutta la miglior tecnologia per rimanere il più silenzioso possibile durante i cicli e, grazie alla pompa di calore che riscalda in maniera efficace l’aria, riesce a ridurre significativamente i consumi energetici. I programmi presenti poi vi permetteranno di mantenere i vostri capi freschi fino a 6 ore, perché infatti l’innovativa intelligenza artificiale di Whirlpool FTM1181 si prende cura dei capi controllando la temperatura e la sua azione oscillante mantiene i capi freschi, impendendo persino la formazioni di cattivi odori.

Insomma, avrete capito quindi che le occasioni possibili in questi giorni da Unieuro sono tante e super convenienti, quindi il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale entro il 20 maggio, così da trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità,. Prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su Unieuro, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!