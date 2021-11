Tanti libri per ragazzi in sconto al -20% da LaFeltrinelli

Siamo ufficialmente nella settimana del Black Friday 2021, ma vogliamo fare un piccolo break dalla consueta programmazione di offerte hi-tech per illustrarvi una nuova ed importante iniziativa de LaFeltrinelli, che coinvolge i migliori libri per ragazzi, il tutto con sconti che raggiungono una percentuale del 20%. Attenzione però, la promozione terminerà il prossimo 28 novembre, dunque vi invitiamo ad affrettarvi!

Stiamo parlando di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, indicata soprattutto a coloro che desiderano acquistare tanti libri oppure idee regalo per le prossime festività natalizie. La lista dei prodotti promozionati è, come da tradizione, piuttosto lunga e variegata, dato sono coinvolte diverse sottocategorie del portale.

Tra le tante proposte vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto di “Stramba. Una sorpresa fuori programma” di Zadie Smith e Nick Laird a 12,80€ anziché 16,00€, oppure a “Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino” di Italo Calvino con le illustrazioni di Andrea Antinori a 17,60€ al posto di 22,00€.

Chi desidera acquistare un best seller senza tempo, troverà interessante il libro de “Le cronache di Narnia. Ediz. Integrale” di Clive S. Lewis con le illustrazioni di Pauline Baynes a 19,20€ invece di 24,00€. In alternativa, la promozione de LaFeltrinelli mette a disposizione “La trilogia del Mondo di inchiostro” di Cornelia Funke a 19,20€ anziché 24,00€.

Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con la recentissima promozione di LaFeltrinelli, vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre preferenze e, soprattutto, al vostro budget.

