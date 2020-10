Tanti libri World of Warcraft in super offerta nel nuovo Humble Book Bundle!

Fino al prossimo 29 ottobre su Humble Bundle è disponibile all’acquisto il ricco Humble Book Bundle: World of Warcraft’s Legends, un bundle contenente al suo interno a un prezzo super decine di libri dedicati al magico mondo di World of Warcraft. Un’occasione, insomma, assolutamente da non perdere se si è amanti della fantastica saga di Blizzard.

Pagando solamente 0,83 euro sarà possibile ottenere:

World of Warcraft: War of the Ancients – Book One – The Well of Eternity

The Sunwell Trilogy: Dragon Hunt Book 1

World of Warcraft Vol. 1

Warcraft Legends Vol. 2

Pagando più di 8,34 euro si otterrà inoltre anche:

World of Warcraft: War of the Ancients – The Demon Soul – Book Two

The Sunwell Trilogy: Shadows of Ice Book 2

World of Warcraft Vol. 2

World of Warcraft: Curse of the Worgen

Warcraft Legends Vol. 3

Novel: World of Warcraft: Day of the Dragon

Cinematic Art of Warcraft Vol. 1

Con oltre 15,01 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

World of Warcraft – War of the Ancients – Book Three – The Sundering

World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich King

The Sunwell Trilogy: Ghostlands Book 3

World of Warcraft Vol. 3

World of Warcraft Vol. 4

World of Warcraft Mage

Warcraft Legends Vol. 4

World of Warcraft: Death Knight

World of Warcraft: Ashbringer

Un bundle particolarmente corposo, che ci permetterà anche di fare una buona azione. Parte dei proventi dell’Humble Book Bundle: World of Warcraft’s Legends andranno infatti a The Call Of Duty Endowment, un associazione benefica che ha come obiettivo quello di aiutare i veterani di guerra a trovare un lavoro. Potete trovare il ricco bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

