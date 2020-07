Tanti piccoli elettrodomestici Bosch in offerta su Amazon

Dopo le consuete offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo una nuova iniziativa del portale, rivolta a tutti gli appassionati di cucina! Il colosso dell’e-commerce ha infatti deciso di inaugurare un’interessantissima promozione che coinvolge alcuni degli ottimi elettrodomestici targati Bosch, con numerose offerte dedicate ai robot da cucina, agli aspirapolvere e ad alcune centrifughe da cucina.

Tra i tanti prodotti compatibili con l’offerta, vi consigliamo di dare uno sguardo al robot da cucina compatto MultiTalent 3, con nome in codice MCM3501M. Si tratta dunque di un piccolo elettrodomestico da cucina, capace di generare una potenza di ben 800 W. Come se non bastasse, questo piccolo gioiello della tecnologia integra una serie di funzioni per grattugiare, affettare, macinare e tanto altro ancora. Il suo prezzo di vendita è 149,99 euro, ma potete acquistare questo robot a soli 89,99 euro.

Un altro prodotto da tenere in considerazione – visto il nuovo prezzo di vendita – è l’aspirapolvere Flexxo senza fili, che promette ottime prestazioni grazie al sistema RobustAir sviluppato da Bosch. Per chi non la conoscesse, l’aspirapolvere in questione possiede una serie di accessori combinabili tra loro, e consentono di pulire tutte le superfici, dal pavimento al soffitto. Inoltre, Flexxi promette una buona autonomia e, al contempo, i tempi di ricarica sono molto contenuti (secondo le stime, la ricarica completa avviene in 4-5 ore). Tutto questo si traduce in 200,98 euro, ma attualmente è disponibile a soli 169,99 euro.

Ciò detto, senza indugiare nuovamente, abbiamo pensato di proporvi una selezione delle migliori offerte compatibili con la suddetta promozione. Ciononostante, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa dei prodotti promozionati, che potete consultare quindi nella sua interezza al seguente indirizzo. Prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram dove potete trovare le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

