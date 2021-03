iPhone, iPad e Apple Watch in offerta da MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di giornata andando a scoprire quali sono le occasioni incluse da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, che però in queste ore cambia aspetto e diventa un appuntamento dedicato esclusivamente ai dispositivi Apple e Beats, brand che da anni ormai è stato incluso nell’azienda di Cupertino. Fino alla mezzanotte di oggi avrete l’occasione di acquistare iPhone, iPad, portatili Macbook, mini computer iMac, cuffie Beats by Dr. Dre e tanti accessori delle due aziende leader nel settore, con sconti in grado di superare il 50% in alcuni casi!

Tante sono le occasioni incluse in questa offerta, ma fra tutte spicca quella del versatile smartphone iPhone XR che in queste ore potrete acquistare a soli 599,00€. Questo iPhone è caratterizzato da un particolare schermo LCD da 6,1 pollici capace di arrivare fino ad una risoluzione di 1792×828 pixel, con un innovativo sistema di retroilluminazione che si estende fino agli angoli estremi del dispositivo in modo da ottimizzare la resa dei colori da un bordo all’altro. Per fornire una maggiore resistenza l’iPhone XR monta un vetro frontale particolarmente robusto che conferisce allo smartphone una scocca dal design futuristico, che oltre ad essere in perfetta armonia con il particolare allumino lavorato del retro, è così compatta da conferire al dispositivo una certificazione IP67 resistente all’acqua fino a 30 minuti.

A rendere ottimali le prestazioni di iPhone XR ci pensa il processore Hexa Core che con il chip A12 Bionic, che riesce a dare una maggior velocità a qualsiasi operazione, tra cui anche l’ottimizzazione delle fotografie, infatti è stato inserito un particolare chip che riesce a sfruttare al massimo i 12 MP della fotocamera principale, ricreando immagini dalla nitidezza e colori pari alla realtà e video in 4K estremamente fluidi. Completano le caratteristiche di iPhone XR la possibilità di utilizzare il suo particolare Face ID evoluto, per fare login in varie app ed effettuare acquisti con un semplice sguardo, e la sua possibilità di ricaricarsi anche in modalità rapida tramite collegamento wireless.

Insomma, oltre all’iPhone XR sono molti i prodotti Apple e Beats inclusi in questa promozione, ed ecco perché il nostro consiglio rimane quello di consultare la pagina MediaWorld dedicata alle offerte speciali di oggi, dove potrete trovare l’occasione giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

