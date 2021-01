Tanti prodotti per la cucina in sconto su Unieuro!

Dopo avervi segnalato le offerte della mattinata, dove a spiccare sono state quelle di Amazon ed eBay, con quest’ultimo ad aver proposto già in sconto il nuovo Xiaomi Redmi 9T, vi proponiamo ora le offerte che Unieuro ha riservato agli elettrodomestici per la cucina. Parliamo quindi di forni elettrici, macchine per caffè e altro, tutti scontati in media del 30%, dandovi così l’occasione di arricchire la vostra cucina tenendo d’occhio il portafogli.

Le proposte, del resto, sono tutte ottime, come è il caso del microonde Whirlpool Supremechef MWP 337 SB che, scontato del 31%, può essere acquistato a soli 219,90€ invece di 319,99€, permettendovi di risparmiare ben 100€ e dandovi così l’opportunità di disporre di alcune delle più recenti tecnologie nell’ambito della cottura in forno, per cibi più nutrienti e soprattutto salutari.

Con una capacità di 33 litri, il Whirlpool Supremechef MWP 337 SB è un microonde dal design raffinato, realizzato con materiali di ottima qualità, sia all’esterno che all’interno. La sua colorazione nero e argento fa sì che si adatti all’ambiente con un tocco di modernità, offrendosi con caratteristiche che, ne siamo certi, potranno soddisfare le più diverse esigenze culinarie. Questo specifico modello, infatti, è probabilmente uno dei pochi che permette sia di grigliare che cuocere con tutte le comodità di un forno a microonde, dandovi modo di eseguire diverse operazioni senza l’ausilio di altri prodotti, ciò si traduce anche in minor spazio occupato che potrete sfruttare in un altro modo.

Dotato di Grill al quarzo, implementa la tecnologia Dual Crisp brevettata dalla stessa Whirpool, che garantisce ai vostri alimenti una doratura perfetta e croccante, nonché la possibilità di scongelare gli alimenti in tempi record. Grazie alle impostazioni pre-programmate, inoltre, il Whirlpool Supremechef MWP 337 SB vi offrirà una cottura a vapore rapida e sana con un recipiente appositamente progettato a tale scopo. Insomma, abbiamo di fronte un prodotto che unisce l’eleganza e la tecnologia, con Unieuro che si impegna a offrirlo ad un prezzo molto vantaggioso.

Anche in questo caso suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutte le altre offerte, nonostante quella dedicata al Whirlpool Supremechef MWP 337 SB sia una delle migliori. Detto ciò, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!