Tanti Resident Evil in super offerta su GamersGate fino all’87% di sconto!

Siete degli amanti dei giochi horror? Vi farà allora piacere sapere che l’affidabile store GamersGate ha messo in forte offerta quasi l’intera serie di Resident Evil, con i titoli della celebre saga che arrivano fino all’87% di sconto. Un’occasione assolutamente da non perdere per rimpinguare le proprie librerie digitali e che sarà valida fino al prossimo 8 luglio.

Tra i giochi in offerta possiamo ad esempio trovare gli ottimi remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 a rispettivamente 14,40 e 17,82 euro. Ottimi anche i prezzi per l’apprezzato Resident Evil 7, acquistabile ora a soli 8,91 euro, e per l’inossidabile Resident Evil 4, recuperabile nella sua HD Edition a soli 4 euro e 50 centesimi. I Resident Evil in offerta su GamersGate fino all’87% di sconto sono però anche molti altri e comprendono praticamente ogni capitolo della celebre saga ad esclusione del recentissimo Village.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte, o se volete semplicemente dare un’occhiata alla lista completa, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è in ogni caso quello di fare in fretta: le offerte sui Resident Evil saranno disponibili su GamersGate solo fino al prossimo 8 luglio!

» Clicca qui per tutti i Resident Evil in sconto su GamersGate «

