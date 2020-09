Tanti sconti oltre il 30% sui grandi elettrodomestici Whirlpool su Unieuro

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, è arrivato il momento di segnalarvi la nuova promozione di Unieuro dedicata ai principali elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi e forni, del noto brand Whirpool. L’iniziativa permette di portarsi a casa alcuni dei migliori prodotti dell’azienda statunitense con sconti che superano il 30%, oltre ad un ulteriore buono sconto fino a 200,00€ che può essere utilizzato per un acquisto futuro.

Gli articoli in sconto non sono molti, ma l’offerta coinvolge prodotti specifici come ad esempio la lavasciuga a libera installazione Whirlpool FWDD1071681WS, che viene proposta con uno sconto del 35% e venduta quindi a 549,00€ insieme ad un buono sconto pari a 50,00€. Parliamo di una soluzione in grado di lavare e asciugare i vostri vestiti in modo accurato che solo brand di questo calibro riescono a offrire. I prodotti Whirpool sono noti, infatti, per la loro tecnologia esclusiva 6° senso, che monitora costantemente il livello di umidità nel cestello per proteggere i vostri capi e garantire un lavaggio e un’asciugatura perfetta. Possedere un prodotto come il Whirlpool FWDD1071681WS equivale a dire addio al classico, e non sempre comodo, metodo di stendere gli indumenti all’aria aperta per asciugarli, risparmiando tempo e fatica.

La promozione di Unieuro dedicata a Whirpool include anche prodotti come il forno Whirlpool MCP 349 SL, proposto a 199,99€ invece di 289,99€, con il quale cucinare pietanze usufruendo della tecnologia brevettata capace di regalare una doratura perfetta e croccante sia nella parte superiore che inferiore, per non parlare degli innumerevoli programmi automatici, ottimizzati per preparare al meglio ogni singolo alimento.

Detto ciò, oltre a suggerirvi di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte disponibili, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!