Tanti sconti su cuffie ed auricolari nelle offerte del giorno Amazon!

Cominciamo questa nuova settimana, oltre che con le promozioni del Black Friday in anticipo di Amazon, anche con le offerte del giorno del portale, che oggi permettono di trovare cuffie e auricolari a prezzi super convenienti. Infatti in queste ore molti modelli di cuffie e auricolari dei migliori brand presenti sul mercato come Sony, Sennheiser e Logitech, e con una varietà di modelli adatti a qualsiasi scopo, come lo svago oppure il gaming, possono esser acquistati con prezzi tagliati anche del 50%.

La promozione che spicca maggiormente è quella che riguarda le cuffie Sennheiser Momentum 2 IEBT in-ear che oggi possono essere acquistate con oltre 110€ di sconto, potranno quindi essere vostre a soli 89,00€. Queste cuffie dal design super raffinato sono costruite in acciaio inox zigrinato e si presentano come una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo con ottime prestazioni audio anche durante le situazioni sportive più movimentate, senza ingombri o rischi di cadute.

Grazie al neckband realizzato in materiali di alta qualità, le Sennheiser Momentum 2 IEBT rimarranno sempre al loro posto anche durante la corsa oppure una pedalata in bicicletta, offrendo sempre bassi profondi ed una voce chiara e dettagliata durante le chiamate. Dotate esclusivamente di collegamento via tecnologia bluetooth, queste cuffie possono esser collegate a qualsiasi dispositivo grazie alla compatibilità Qualcomm apt-X, in grado di offrire un suono hi-fi ottimale.

I controlli delle Sennheiser Momentum 2 IEBT sono intuitivi e disposti in modo tale da gestire rapidamente, con un semplice tocco una chiamata in entrata, il volume o la pausa. Completano le caratteristiche di queste cuffie la potente batteria da oltre 10 ore di autonomia e la possibilità di poter scegliere tra ben 4 tipo di adattatori per gli auricolari, in modo da offrire sempre un ottimo livello di comodità ed ottenere una maggiore attenuazione dei rumori ambientali.

