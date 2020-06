Tanti sconti sulle action figures Hot Toys su Zavvi

Siete alla ricerca di action figure per rinvigorire la vostra collezione? Zavvi è sicuramente il posto giusto per trovare l’occasione che cercate! Il noto store e-commerce, in queste ore, ha inaugurato una nuova tornata di sconti sulle statuine del brand Hot Toys, create in collaborazione con Disney e Warner Bros., detentrici di Star Wars, Animali Fantastici, Avengers e tanti altri franchise.

Come primo prodotto vi consigliamo l’action figure dedicata a Newt Scamander, protagonista indiscusso della nuova trilogia spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici. Questo personaggio è particolarmente bizzarro, e questa sua caratteristica la ritroviamo nella statuina di Hot Toys (scala 1/6), che comprende alcuni accessori come la valigia e la bacchetta. Il suo prezzo di vendita consigliato è di 459,99€, ma potete portarlo a casa con soli 230 euro circa, grazie a un possente sconto del 50%.

Un altro prodotto consigliato è l’action figure dedicata a Stan Lee, tratta dal film Guardiani della Galassia Vol. 2 della Marvel. La statuina si presenta con la stessa tuta spaziale gialla utilizzata dal leggendario artista nel lungometraggio, un paio di occhiali, un supporto diorama a tema con dettagli in pietra e, infine, uno scenario spaziale. Il suo prezzo di vendita? Circa 40€, ma ora è disponibile a soli 290€ circa!

In questo articolo troverete una selezione dei prodotti in promozione, mentre la lista completa è consultabile al seguente indirizzo. Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso consigliarvi di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti “Made in China”.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!