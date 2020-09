Tanti smartbox in offerta su Amazon per un viaggio last minute!

Le vacanze sono finite ma avete ancora voglia di un’ultima giornata di relax e svago? Allora sarete felici di sapere che su Amazon sono disponibili diversi cofanetti da viaggio Smartbox, che vi permetteranno di viaggiare sia in Italia che in Europa a prezzi davvero vantaggiosi a tutti gli interessati di viaggiare nelle più belle città europee (e non solo) a prezzi decisamente vantaggiosi, con diversi pacchetti sia per una persona sia per una coppia.

Tra le tante proposte di Amazon vi segnaliamo il pacchetto chiamato “Il fascino di Venezia”, che vi permetterà di vivere un soggiorno indimenticabile nella meravigliosa città sull’acqua, potendo soggiornare una oppure tre notti con colazione e cena, oppure di vivere un’esperienza di benessere per due persone in hotel da 3 e 4 stelle. Un’occasione che, al netto di qualsiasi scelta, vi permetterà di visitare la città lagunare, il Lido o la sua provincia, il tutto per appena 151,90 euro grazie ad uno sconto del 20% disponibile grazie alla promozione Amazon.

Ovviamente quello dedicato a Venezia è solo uno dei meravigliosi soggiorni che potrete vivere in totale sicurezza grazie alle offerte Smartbox di Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la lista completa dei cofanetti in promozione, cosicché possiate scegliere la vostra vacanza in base alle vostre preferenze, ricordandoci che i pacchetti Smartbox possono essere utilizzati quando si vuole (entro i termini di acquisto) e che pertanto potreste tranquillamente acquistarne uno oggi per utilizzarlo poi entro l’anno venturo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci anche su Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!