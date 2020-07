Tanti smartphone ed elettrodomestici in offerta nel Solo per oggi MediaWorld!

Anche se ci troviamo nel bel mezzo del Red Black Friday, da MediaWorld continuano le grandi offerte del Solo per oggi! Tante succose promozioni pronte a rinfrescare la nostra giornata con i loro prezzi super scontati che coinvolgono molti prodotti presenti nel catalogo dello store, e come se questo non dovesse bastare è possibile scegliere se farsi consegnare comodamente l’acquisto a casa oppure ritirarlo in negozio, il tutto completamente gratuito.

In questa vasta selezione di prodotti in offerta sono presenti elettrodomestici grandi e piccoli, oggetti per la cura della persona e molti smartphone, ma nello specifico, vogliamo segnalarvi che l’Oppo Reno2 Z grazie a questa promozione potrà essere vostro ad appena 244,99€ contro i 349,00€. Questo smartphone sarà perfettamente in grado di farvi divertire grazie alla sua fotocamera da 48 MP e con la sua modalità Ultra Dark mode, dove anche la notte più oscura e profonda, si trasformerà in immagini dalla nitidezza incredibile. Dotato di uno schermo Amoled da 6,5″ dal formato finale pari a 19,5:9, questo smartphone ha il lettore di impronta digitale integrato nel display in modo da poter risparmiare tempo all’avvio del telefono. L’Oppo Reno2 Z è dotato di una batteria da 4.000mAh , ed è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze quotidiane arrivando a fine giornata con una sola ricarica, e tramite il cavo di ricarica rapida USB-C impiega poco tempo per ricaricarsi.

L’Oppo Reno2 Z è solo una delle molteplici offerte comprese nel Solo per oggi di MediaWorld, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina dedicata dello store per trovare quella più in linea con le vostre necessità. In ultimo, prima di farvi perdere fra le molte offerte di MediaWorld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!