Tanti smartphone Oppo a prezzi shock nelle offerte Mediaworld

Dopo avervi proposto alcune delle principali offerte di questa mattinata, vi presentiamo ora quelle che sono le proposte di Mediaworld che, con le sue offerte Solo per oggi, si sta dedicando a scontare, a prezzi davvero imperdibili, gli ottimi smartphone Oppo in quella che, a nostro giudizio, è anche un’ottima occasione per concludere i propri acquisti di San Valentino, visto non solo l’ottimo prezzo proposto, ma anche la sempre crescente qualità dei prodotti a marchio Oppo!

L’offerta non è vastissima, eppure tra le proposte MediaWorld c’è spazio per articoli in grado di soddisfare anche chi è alla ricerca di prodotti di fascia alta di un certo livello, com’è il caso di Oppo Reno 4 Pro, oggi disponibile sul portale con uno sconto di ben 150€, così che l’originale prezzo di 799,00€, è ora calato a “soli” 649,00€ il che, credeteci, è un affare senza se e senza ma!

Disponibile in diverse colorazioni, il Reno 4 Pro è un dispositivo che vanta specifiche tecniche paragonabili ai migliori smartphone del momento, ma ad un prezzo decisamente più vantaggioso. Tra le caratteristiche principali troviamo infatti il processore Snapdragon 765G, ben 12GB di RAM, 256GB di memoria interna e un ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di risposta a 90hz. Uno smartphone paragonabile ai modelli più blasonati anche per quanto riguarda il design, con la sua curvatura 3D e la scocca posteriore luminosa che lo rendono bello da vedere e comodo da tenere in mano.

Presentato a fine 2020, il Reno 4 Pro conquista il primato di smartphone più sottile e leggero mai realizzato dal produttore, ciò nonostante implementa comunque una batteria da 4.000 mAh con un caricabatterie in grado di completare la ricarica in soli 36 minuti o, se preferite, arrivare al 60% in soli 15 minuti. Per raggiungere questi risultati, Oppo ha inserito 2 batterie da 2.000 mAh, capaci di ricaricarsi contemporaneamente e quindi ridurre il tempo necessario per la ricarica. Una soluzione davvero avanzata che dimostra tutta l’attenzione riservata a questo specifico modello, che fa inoltre del suo comporto fotografico un altro punto di forza, implementando sensori Sony di ultima generazione. A tal proposito, è presente anche il teleobiettivo, ottimo qualora vogliate catturare i dettagli di un soggetto dalla lunga distanza senza perdere qualità.

Smartphone di ultima generazione a cui non poteva mancare il supporto 5G, così come la certificazione HDR 10+, che consente al display di avere un range dinamico maggiore e un’esperienza visiva ancora più vivida rispetto agli standard classici dell’HDR. Insomma, un vero top di gamma che non ha nulla da invidiare alle soluzioni più blasonate di Samsung e Huawei, e oggi grazie a Mediaworld potrete acquistarlo ad un ottimo prezzo.

Vi ricordiamo che, oltre al Reno 4 Pro, l'iniziativa Oppo Edition di Mediaworld contiene numerose altre offerte

