Tanti speaker JBL a prezzo scontato su Amazon

Già all’inizio di questa settimana vi avevamo segnalato un’interessante promozione sulle cuffie JBL, con sconti Amazon che, im alcuni casi, abbassavano il prezzo d’acquisto dei prodotti anche del 25%, in quella che è stata una tornata di offerte particolarmente utile in vista delle vacanze estive ed annessi viaggi.

Ebbene, non contenta di averci già offerto un’ottima occasione di acquisto, Amazon ha oggi dato il via ad una nuova tornata di offerte, sempre dedicate a JBL, ma al mondo dei suoi ottimi speaker bluetooth. Le offerte non sono moltissime, ma tra le varie val sicuramente la pena segnalare quella relativa allo speaker JBL Flip 5 normalmente venduto al prezzo di 129,00€ e oggi venduto ad appena 93,49€.

Ultimo nato della linea Flip, il Flip 5 è uno speaker wireless portatile potente e impermeabile, perfetto da portare con sé anche al mare, grazie alla sua certificazione IPX7 che lo rende impermeabile ad acqua e polveri sottili. Realizzato con tessuto resistente e impermeabile, può essere persino immerso in acqua ed è alimentato da una batteria a ioni di litio da 4800 mAh che offre un massimo si 12 ore di riproduzione continua. Colorato e molto accattivante nel design, è uno speaker “giovane” e smart, e dispone dell’ottima funzione JBL PartyBoost, che gli permette di collegarsi a più di 100 altoparlanti compatibili per riprodurre lo stesso brano su molteplici dispositivi.

Insomma, un articolo che non può mancare al vostro equipaggiamento estivo e che, grazie ad Amazon, può essere vostro ad un prezzo davvero molto accessibile, specie considerando che si tratta di un dispositivo di fascia alta, pensato non solo per offrire ottime performance, ma anche e soprattutto per durare nel tempo, al netto dello stress a cui può essere sottoposto a causa del continuo spostamento. In ogni caso, JBL Flip 5 è solo uno dei prodotti JBL attualmente in sconto su Amazon e, proprio per questo, il nostro consiglio è quello di dare comunque un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte in sconto.

