Tanti super giochi a un ottimo prezzo grazie all’Humble Epic Games Store Bundle!

World War Z GOTY Edition, Roller Coaster Tycoon Adventures e A Knight’s Quest: questi sono solo alcuni dei giochi contenuti all’interno dell’Humble Epic Games Store Bundle, nuovo e conveniente bundle del noto store digitale. Un pacchetto parecchio interessante e colmo di titoli altrettanto ghiotti, che rimarrà disponibile all’acquisto solamente per ancora pochi giorni, ossia fino al prossimo 7 luglio.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Omen of Sorrow + colonna sonora

Aumentando l’offerta a 9,99€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

A Knight’s Quest

Dangerous Driving

Con almeno 12,38€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine accesso alle chiavi per anche:

Spell Drifter

World War Z GOTY Edition

Roller Coaster Tycoon Adventures

Da tenere in grande considerazione è poi il fatto di come acquistando l‘Humble Epic Games Store Bundle sia possibile non solo ottenere numerosi giochi a un super prezzo, ma anche fare del bene. Parte dei proventi del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation. Una buona occasione, quindi, per fare una bella azione e arricchire al contempo la propria libreria digitale.

Potete trovare l‘Humble Epic Games Store Bundle seguendo comodamente il link qui sotto. Il bundle rimarrà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 7 luglio: se siete interessati a farlo vostro fate quindi in fretta!

» Clicca qui per acquistare l’Humble Epic Games Store Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

