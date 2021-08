Tanti super giochi a un ottimo prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Quelli attuali sono degli ottimi giorni per gli amanti dei videogiochi. Oltre all’Amazon Gaming Week, come sempre colma di ottime offerte, Humble Bundle ha infatti deciso di lanciare un ricco bundle contenente tanti giochi super interessanti a un prezzo a dir poco irrisorio. Il tutto solo però fino al prossimo 1 settembre. Se siete interessati a fare vostro questo corposo pacchetto, il nostro consiglio è quindi quello di approfittarne il prima possibile.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Bridge Constructor Portal

Aumentando l’offerta a 8,18€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Total Tank Simulator

Police Stories

theHunter Call of the Wild

Con almeno 10,16€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Ancestors: The Humankind Odyssey

Lobotomy Corporation Monster Management Simulation

Tank Mechanic Simulator

Oltre che permettervi di fare una scorpacciata di grandi giochi a un super prezzo, l’Humble Seven Deadly Sins, questo il nome completo del pacchetto, vi permette di fare anche del bene. Parte dei proventi verranno infatti devoluti direttamente ad associazioni benefiche, come Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Seven Deadly Sins potete seguire comodamente il link qui sotto. Fate però decisamente in fretta: tale bundle resterà infatti disponibile all’acquisto ancora per pochi giorni, ossia fino al prossimo 1 settembre.

