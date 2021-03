Tanti super giochi a un prezzo super nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Fino al prossimo 31 marzo sarà disponibile all’acquisto su Humble Bundle il nuovissimo Humble Curve Digital Supply-Drop Bundle. Si tratta di un pacchetto colmo di giochi, come i celebri For the King e Table Manners, a un prezzo particolarmente interessante. Se volete qualche gioco con cui svagarvi o passare qualche ora in compagnia degli amici si tratta insomma di un’occasione da non perdere.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

The Flame in the Flood

Hue

Pagando più di 5,63 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Table Manners

When Sky Lifts Go Wrong

Manual Samuel Anniversary Edition

Con oltre 7,47 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Bomber Crew

Space Crew

Autonauts

For the King

Narcos: Rise of the Cartels

American Fugitive

Con l’acquisto dell’Humble Curve Digital Supply-Drop Bundle non solo sarà possibile fare propria una lunga carrellata di videogiochi a un prezzo super, ma anche fare una buona azione. Parti dei proventi del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni senza fini di lucro come Girls Who Code.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Curve Digital Supply-Drop Bundle, potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tale intrigante e ricco pacchetto non resterà disponibile all’acquisto ancora per molto!

» Clicca qui acquistare l’Humble Curve Digital Supply-Drop Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

