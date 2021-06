Tanti titoli Ubisoft in sconto fino all’85% sull’Ubisoft Store!

L’Ubisoft Store ha deciso di mettere in forte offerta numerosi titoli del proprio catalogo con sconti che arrivano fino all’85%. Un ottimo modo per rimpinguare la propria collezione digitale, recuperando qualche opera che ancora ci mancava a un ottimo prezzo, e, al contempo, ingannare l’attesa che ancora ci separa dall’Amazon Prime Day.

Tra i giochi in offerta fino all’85% di sconto sull’Ubisoft Store possiamo trovare diversi episodi di alcune delle saghe più iconiche del celebre publisher transalpino. Ghost Recon Breakpoint è ad esempio in fortissimo sconto nella sua Standard a solamente 9 euro, mentre a essere disponibili a prezzo budget sono sia Far Cry 4 che Far Cry 5, acquistabili nelle loro edizioni base a rispettivamente soli 6 e 9 euro.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che ad essere in sconto sull’Ubisoft Store sono anche i vari Season Pass, come quello dell’appena accennato Far Cry 5, e le Gold e Ultimate Edition dei vari titoli. Chiudono questa lunga carrellata dei super pack, come ad esempio l’Assassin’s Creed Ezio Auditore Pack o l’Assassin’s Creed Mythhology Pack, contenenti una lunga serie di giochi a prezzo ridotto.

Se siete interessati a fare vostro qualcuno dei titoli in super sconto sull’Ubisoft Store, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Potete trovare la nostra selezione di prodotti più in basso e la lista di tutti i giochi in offerta sull’Ubisoft Store seguendo comodamente il link qui sotto.

