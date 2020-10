Tanti videogiochi per Xbox in offerta su Microsoft Store!

Dopo avervi segnalato alcune delle migliori offerte della mattinata, come ad esempio quella relativa agli AirPods Pro a meno di 200,00€, è arrivato il momento di cambiare leggermente direzione e abbandonare, almeno per questa occasione, i prodotti fisici a favore di quelli digitali, dal momento che su Microsoft Store ci sono diversi videogiochi per Xbox in offerta.

Tanti sono i titoli disponibili che spaziano dal genere puramente arcade, come Aqua Kitty UDX, fino ad arrivare a quelli più complessi e di indubbia qualità come The Elder Scrolls Online: Greymoor, nuova espansione dell’amatissima versione online della serie The Elder Scrolls, e disponibile in sconto nella variante Collector’s Edition a 44,99€ invece degli originali 89,99€! Uscita solo pochi mesi fa, questa espansione vi permetterà di esplorare la regione innevata della zona occidentale di Skyrim e affrontare un antico esercito di vampiri che un tempo tormentava Tamriel, mentre ora divora povere anime per alimentare la sua rinascita. Un’espansione narrativamente ricca, che si propone assieme ad un’altra gradita promozione, ovvero quella relativa l’abbonamento all’eccellente servizio Xbox Game Pass Ultimate, con un costo per un mese pari a solo 1,00€! Un modo perfetto ed economico per provare alcuni dei migliori titoli disponibili sul mercato.

Ciò detto, in calce vi riportiamo alcuni degli ottimi titoli disponibili anche se, come sempre, il nostro suggerimento è quello di prendere in considerazione l’intera offerta Microsoft, che potrete consultare attraverso la pagina dedicata all’iniziativa. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

