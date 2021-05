Tantissime offerte su bici e monopattini elettrici su ePrice!

Vi abbiamo recentemente proposto un’interessante promozione sulle asciugatrici, ma le offerte di ePrice non si limitano solo agli elettrodomestici. Vale la pena segnalarvi anche un’altra iniziativa che riteniamo possa interessare un gran numero di persone, dal momento che i protagonisti sono gli ambiti mezzi di trasporto ecologici, vale a dire monopattini e biciclette elettriche e persino Hoverboard e Skateboard, i quali vengono proposti a prezzi scontati per un periodo di tempo che varia da modello a modello.

La promozione arriva in un momento dell’anno in cui utilizzare un mezzo di trasporto ecologico risulta divertente oltre che rispettoso per l’ambiente. A tal proposito, vi suggeriamo di prendere in considerazione il Segway Ninebot KickScooter E45E, uno dei monopattini elettrici più popolari e affidabili, nonché uno dei tanti modelli in offerta su ePrice in questo preciso istante. Qualora decidiate di acquistare questo specifico modello entro le prossime 48 ore circa risparmierete 92,00€, pagandolo 657,15€ invece di 749,15€.

Non è il monopattino elettrico più economico che potete acquistare, ma il Segway Ninebot KickScooter E45E vanta caratteristiche di alto livello che lo fanno preferire a tantissime altre soluzioni della stessa fascia di prezzo e una di queste è l’autonomia, che vi permetterà di viaggiare per 45 km, una distanza quasi paragonabile a quella che garantiscono le biciclette elettriche, le quali hanno il vantaggio di poter dedicare maggior spazio alla batteria, date le dimensioni superiori.

Nonostante sia compatto e leggero, dunque, il Segway Ninebot KickScooter E45E è un modello adatto per chi è solito spostarsi continuamente in città e vuole farlo attraverso una soluzione che non necessita di ricaricarsi ogni volta che la si utilizza. Inoltre, questo modello è ai vertici della categoria anche per quanto concerne la sicurezza, garantita dagli pneumatici da 9 pollici riempiti in schiuma antiforatura, accompagnati dal Cruise Control e dagli ammortizzatori anteriori.

Detto ciò, troverete tantissime altre offerte sulla pagina promozionale, nonché nella nostra lista in calce. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che nelle prossime ore pubblicheremo altre occasioni interessanti, così come sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

