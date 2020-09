Tantissimi film in edizione steelbook in super sconto su Zavvi!

Da Zavvi è nuovamente tempo delle grandi promozioni del Nerdmania! Come ogni fine mese, infatti, fioccano numerose nuove offerte sullo store, come questa che vi permetterà di portarvi a casa delle meravigliose steelbook ad un prezzo stracciato. Un gran numero di titoli sono stati inseriti in questa iniziativa, con una scelta di film perfetti tanto per gli adulti quanto per i bambini, e con tantissime occasioni anche per i collezionisti, diventando una vera occasione da non perdere.

Fra i titoli inclusi in questa promozione risaltano senza dubbio all’occhio le edizioni Zavvi Exclusive, che adesso arrivano a costare una cifra estremamente allettante, come nel caso della collector di Avengers Endgame, disponibile a soli 57,49€ e composta dall’edizione steelbook del film, 5 cartoline esclusive, 4 magneti con i volti degli Avengers ed una scatola regalo luminosa. Essendo un prodotto in una tiratura limitata con appena 1500 pezzi in tutto il mondo, a questo prezzo diventa un assoluto must buy!

Per l’occasione è stata poi stata realizzata anche una particolare Zbox tutta dedicata a Wonder Woman, dove in appena 32,49€ sarà possibile acquistare la versione 4K Ultra HD del film con tutti gli artwork, la steelbook protettiva ufficiale, una spilla ed anche due oggetti a tema DC collezionabili su licenza a sorpresa.

Insomma, anche questa volta i prodotti inclusi in questa offerta di Zavvi sono numerosi, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione e trovare il titolo più in linea con i vostri gusti. In ultimo, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di Zavvi, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

