Tantissimi giochi co-op in offerta oltre il 90% di sconto su Eneba!

Se amate giocare ai videogiochi in compagnia di amici e conoscenti, vi farà decisamente piacere sapere che il noto e affidabile store Eneba ha attualmente messo in forte sconto una lunga serie di titoli dalla forte impronta cooperativa. Una pregevole selezione che si sviluppa tra nuove opere e grandi classici, rivelandosi pregna di contenuti di interesse per qualsiasi palato. Il tutto, ovviamente, con sconti che arrivano anche oltre il 90%.

Tra i videogiochi cooperativi in sconto su Eneba non possiamo fare a meno di citare il recente e apprezzato It Takes Two, opera che ha raccolto pareri decisamente positivi da parte di critica e pubblico e che può essere già da ora acquistato in forte sconto. Da non dimenticare sono poi i sempre giocatissimi Fall Guys, Rainbow Six Siege e Halo The Master Chief Collection, ora disponibili a prezzo di saldo grazie alle offerte di Eneba.

Potete trovare questi giochi e molti altri ancora in offerta con sconti fino a oltre il 90% nella nostra selezione qui sotto o, nel caso preferiate, nella lista completa seguendo comodamente il link di seguito.

