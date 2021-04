Tantissimi giochi in offerta fino al 90% su CDKeyS!

CDKeys ha deciso in questi primi giorni di aprile di mettere in fortissima offerta una lunga serie di videogiochi. Con sconti che arrivano fino al 90% è infatti ora possibile portarsi a casa una carrellata di opere decisamente interessanti a un prezzo particolarmente stracciato. Il consiglio è come sempre quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro fino a quando queste incredibili offerte resteranno valide su CDKeys!

Ad essere disponibile in super offerta su CDKeys sono numerosi titoli, anche decisamente recenti. Tra le opere disponibili a prezzo di saldo possiamo infatti trovare l’immenso Assassin’s Creed Valhalla e il polivalente Watch Dogs Legion, acquistabili a rispettivamente poco più di 40 e 25 euro. Da non sottovalutare sono poi DOOM Eternal all’incredibile prezzo di 11,79€ e gli immortali FIFA 21 e GTA V, che sono disponibili su CDKeys a soli 23,59€ e 9,39€.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte o se volete dare un’occhiata alla ricca lista completa di giochi in offerta fino al 90% di sconto su CDKeys potete seguire comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tali offerte non saranno valide per sempre!

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto su CDKeys «

La nostra selezione di offerte

