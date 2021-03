Tantissimi giochi open world in offerta fino al 90% di sconto su Eneba!

Il noto e affidabilissimo store Eneba ha deciso in questi giorni di mettere in fortissima offerta una lunga carrellata di giochi open world con sconti che arrivano fino al 90%. Tra le opere disponibili a un prezzo d’eccezione possiamo trovare sia grandi classici come Skyrim che titoli più recenti, come l’apprezzato Assassin’s Creed Valhalla.

Il tutto fino a esaurimento scorte: se siete interessati a qualcuna di queste offerte il nostro consiglio è insomma quello di fare decisamente in fretta!

Tra i numerosi giochi open world in sconto da Eneba possiamo trovare praticamente tutti gli Assassin’s Creed, come i recenti Valhalla e Odyssey, a un prezzo irrinunciabile e anche il celebre e sempre giocatissimo GTA V a meno di 10 euro. Se amate il genere fantasy è invece l’enorme The Wtcher 3 a poter fare la vostra gioia a poco più di 7 euro, con gli amanti dei viaggi spaziali che troveranno invece in No Man’s Sky un grande titolo a un ancor più interessante prezzo.

I giochi open world in offerta su Eneba sono però veramente molti e, oltre alla nostra personale selezione dei più interessanti che potete trovare nell’elenco qui sotto, sono anche tanti altri a essere in forte sconto. Se siete interessati a darci un’occhiata potete trovarli seguendo comodamente il link qui sotto.

La nostra selezione di offerte

