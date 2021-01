Tantissimi giochi Ubisoft in offerta con sconti fino al 80%!

Assassin’s Creed, Watch Dogs, The Division e addirittura Rayman: questi sono solo alcuni dei franchise attualmente in sconto sull’Ubisoft Store, con il portale della società transalpina che ha deciso di mettere in forte offerta con sconti fino al 80% numerosi giochi. Si tratta come facilmente intuibile di un’ottima occasione per tutti coloro che stavano aspettando qualche occasione propizia per recuperare qualche titolo in particolare e rimpinguare così la propria libreria digitale.

A essere in fortissima offerta sono sia titoli celebri, come The Division 2 e diversi capitoli di Assassin’s Creed, sia opere magari meno note, ma comunque meritevoli di attenzione, come Rayman Legends, Steep e Trials Rising. A completare l’offerta sono poi numerosi giochi di società, come Uno e Monopoly Plus, dei titoli perfetti in una situazione come quella attuale, dove siamo chiamati a rimanere a casa il più tempo possibile.

Insomma, di giochi Ubisoft in offerta sull’Ubisoft Store ce ne sono veramente molti e difficilmente non troverete qualcosa di vostro interesse. Se siete interessati a qualche titolo in particolare o se volete semplicemente dare un’occhiata a quella che è la lista completa dei giochi in offerta, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in sconto fino al 80% sull’Ubisoft Store «

