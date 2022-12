Le vacanze di Natale rappresentano il momento perfetto per passare del tempo con la famiglia e con gli amici, e cosa c’è di meglio che costruire dei LEGO in compagnia, sorseggiando una cioccolata calda e godendosi il tepore del riscaldamento? I mattoncini più famosi del mondo riescono infatti a conquistare grandi e piccini, assicurando ore e ore di divertimento, e in occasione delle festività potrete acquistare tantissimi set a prezzi stracciati su eBay!

Nella pagina dedicata un ampissimo catalogo di set LEGO è infatti in ribasso del 15% grazie al codice sconto FESTE22 fornito da eBay. Il coupon potrà essere utilizzato per ben 3 volte, permettendovi di risparmiare fino a 50,00€ per ogni acquisto, per un totale di massimo 150,00€! Dato che la promozione è valida solo fino le ore 23:59 nel 25 dicembre, vi consigliamo di aggiungere al carrello gli articoli che vi interessano il prima possibile!

I set disponibili nella pagina eBay sono davvero tantissimi e di generi differenti, capaci di andare incontro ai gusti di chiunque. Troviamo infatti piste di costruzione per bambini, mattoncini della linea classica, set della serie Playmobil, set dedicati a franchise come Harry Potter, Marvel, Star Wars, DC e molto altro! Insomma, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, o un regalo perfetto da mettere sotto l’albero per una persona a voi cara.

Per esempio, il set LEGO Marvel dedicato all’astronave dei Guardiani della Galassia viene venduto a 149,99€, ma con il coupon vi verrà a costare 112,49€! Si tratta di una costruzione imponente e meravigliosa da 1.901 pezzi, dotata anche di supporto regolabile per posizionare e ruotare l’astronave come preferite in modo da mostrare al meglio tutto il suo splendore. Ovviamente, non mancano i personaggi iconici della saga, come Star Lord, Groot, Rocket, Mantis, Thor e il guerriero Chitauri.

In alternativa, se siete fan di Horizon Forbidden West, iconico videogioco targato Guerilla Games, potrete approfittare del coupon per acquistare lo spettacolare set dedicato al Collolungo. Spenderete infatti soli 66,75€ anziché 89,00€ per questo LEGO da 1.222 pezzi che riproduce fedelmente la macchina per le comunicazioni più iconica del gioco, con tanto di un paesaggio che include un albero di betulla, un semaforo arrugginito e una minifigure del personaggio di Aloy.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei moltissimi set LEGO su cui potrete applicare il coupon FESTE22 per ottenere il 15% di sconto nel carrello, quindi vi invitiamo a consultare la pagina eBay dedicata per scoprirli tutti. Vi ricordiamo che il codice sconto sarà valido solo fino al 25 dicembre, quindi non attendete per acquistare ciò che desiderate!

N.B: inserire il coupon FESTE22 per ricevere lo sconto extra.

