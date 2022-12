In occasione dell’arrivo di dicembre, e quindi del periodo natalizio, gli store cominciano a pubblicare promozioni speciali, atte a farvi risparmiare sui regali di Natale. Uno dei primi a rilasciare offerte per quest’ultima parte dell’anno è Huawei, il cui store si è riempito di occasioni strepitose, portandosi dietro, se vogliamo, l’eredità del Black Friday.

Parliamo di Huawei, pertanto se è vostra intenzione regalare o regalarvi un prodotto tech siete nel posto giusto. Huawei infatti è autore di alcuni dei migliori smartphone, notebook e auricolari wireless, che possono sincronizzarsi tra di loro grazie all’ottimo ecosistema del produttore. La maggior parte di questi ha subito enormi tagli di prezzo, con occasioni imperdibili anche per chi fosse interessato a qualche bundle. La promozione sarà valida fino all’11 dicembre, quindi non dovreste aspettare la settimana antecedente al Natale per completare gli acquisti, onde rischiare di perdere offerte di questo calibro.

Gli sconti sono raggruppati in modo ordinato, dividendo i prodotti che godono di semplici tagli di prezzo da quelli a cui è stata riservata una promozione particolare, come ad esempio un risparmio extra sull’acquisto di un secondo prodotto, pertanto troverete subito le occasioni più vantaggiose per voi. Se vi interessa uno smartphone, vi informiamo che Huawei ha deciso di rilasciare un’offerta vantaggiosa anche per il suo nuovo flagship della linea Mate, ossia il Mate 50 Pro. Acquistandolo, e aggiungendo soli 1,99€ al prezzo dello smartphone, riceverete in omaggio gli auricolari FreeBuds Pro 2 dal valore di 199,90€ oppure gli ancora più originali FreeBuds Lipstick.

Un bundle di grande valore, anche se si considera solo lo smartphone, il cui design premium può essere paragonato con pochissimi altri dispositivi. Mate 50 Pro, infatti, ha tutti i crimi per essere considerato un vero top di gamma, arrivato nel nostro paese in occasione dei 10 anni della serie Mate. Il nuovo flagship di Huawei ha inoltre alcune funzionalità esclusive, mai introdotte finora dalla concorrenza. La più rilevante riguarda il comparto fotografico, composto da un obbiettivo regolabile a 10 stop, partendo da un f/1.4, perfetto per lo sfocato, arrivando fino a un f/4.0, ottimo per mettere a fuoco lo sfondo. Una funzione che ricorda molto quella di una reflex, che permette quindi a Mate 50 Pro di garantire una versatilità negli scatti davvero elevata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Le migliori offerte di Natale che trovate su Huawei Store

Audio

HUAWEI Sound Joy (Black) | 89,90€ ( anziché 149,00€ )

(con un secondo speaker (Red) aggiungendo 49,90€)

| 89,90€ ( ) (con un secondo speaker (Red) aggiungendo 49,90€) HUAWEI FreeBuds Pro 2 | 179,99€ ( anziché 199,90€ )

(con HUAWEI FreeBuds 4 Wireless aggiungendo 69,99€)

Wearable

HUAWEI Band 6 (Black) | 39,99€ ( anziché 59,00€ )

(con la versione Green di HUAWEI Band 6 aggiungendo 19,90€)

| 39,99€ ( ) (con la versione Green di HUAWEI Band 6 aggiungendo 19,90€) HUAWEI WATCH FIT New (Pink) | 59,99€ ( anzichè 99,90€ )

(con la versione Black di HUAWEI Watch Fit New aggiungendo 39,99€)

| 59,99€ ( ) (con la versione Black di HUAWEI Watch Fit New aggiungendo 39,99€) HUAWEI WATCH GT3 (Brown) | 189,99€ ( anzichè 269,00€ )

(con la versione Gold di HUAWEI Watch GT 3 aggiungendo 189,90€)

| 189,99€ ( ) (con la versione Gold di HUAWEI Watch GT 3 aggiungendo 189,90€) HUAWEI WATCH GT3 Pro (con cinturino in pelle grigio) | 279,99€ ( anziché 369,90€ )

(con HUAWEI FreeBuds Pro 2 aggiungendo 129,90€)

| 279,99€ ( ) (con HUAWEI FreeBuds Pro 2 aggiungendo 129,90€) HUAWEI GT Runner | 139,99€ ( anzichè 299,90€ )

| 139,99€ ( ) HUAWEI Watch D | 399,90€

(omaggio bilancia corporea HUAWEI Scale 3 e 3 mesi gratuiti all’app HUAWEI Health)

PC

HUAWEI MateBook 16s i9 | 1.799,90€ ( anzichè 1.899,00€ )

(con matepad T10S LTE aggiungendo 1,99€)

Smartphone

HUAWEI Mate 50 Pro | 1.199,90€

(con HUAWEI FreeBuds Pro o HUAWEI FreeBuds Lipstick aggiungendo soli 1,99€)

Tablet

HUAWEI Matepad 11 | 249,99€ ( anzichè 399,9€ )

(con Smart Magnetic Keyboard aggiungendo 29.90€ e M-Pencil 2nd Gen aggiungendo 39,90€)

